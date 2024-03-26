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«Крокус Сити Холл». Кыргызстанец Рустам Бактыбеков вытаскивал пострадавших

Кыргызстанец Рустам Бактыбеков, оказавшийся 22 марта во время теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл», помогал вытаскивать пострадавших из концертного зала.

Он рассказал СМИ, что приехал в Москву в 2013 году на учебу и потом остался там. В день теракта работал в составе компании фотографов.

Сначала, по словам Рустама, услышав звуки выстрелов, многие не обратили на них внимания. Но затем люди побежали. Кыргызстанец был за стойкой фотографов, с коллегами легли на землю. Затем, увидев, что один из стрелявших направлялся к ним, взяв коллег, побежал.

Выведя людей в безопасное место, Рустам Бактыбеков вернулся назад, чтобы помогать тем, кто остался внутри.

из интернета
Фото из интернета. Рустам Бактыбеков

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

На сегодня арестовано семь подозреваемых.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289829/
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