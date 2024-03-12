15:07
USD 89.43
EUR 97.88
RUB 0.98
Происшествия

Лжепограничники вымогали у жителя города Ош 100 тысяч сомов и отобрали авто

В Оше задержана банда преступников, занимавшихся вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники уголовного розыска МВД по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в вымогательстве денег у жителя южной столицы.

«По словам потерпевшего, незнакомцы ночью пришли к нему домой, показали удостоверение сотрудника Погранслужбы. Угрожая, что у него в доме якобы обнаружат наркотики, потребовали 100 тысяч сомов. Забрали у мужчины припаркованный возле дома автомобиль «Мазда-323», пообещав вернуть его после выплаты всей суммы. На следующий день потерпевший передал 100 тысяч сомов вымогателям. Но спустя две недели злоумышленники вновь потребовали такую же сумму», — говорится в сообщении.

Во время получения денег с поличным пойман один из вымогателей. Им оказался А.С., 1999 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято поддельное удостоверение сотрудника Погранслужбы.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Позже задержаны еще четверо подозреваемых. Все они жители Оша.

Ведется расследование. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288776/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Замдекана ОшГУ подозревается в незаконном получении $900
В Оше задержан подозреваемый в участии в наркогруппировке с 968 граммами гашиша
В городе Ош у женщины вымогали 1 миллион сомов. Подозреваемый пойман с поличным
Следователь УВД и прокурор Нарына уличены в вымогательстве 100 тысяч сомов
Получил взятку в $1,5 тысячи. Подробности задержания судьи Московского райсуда
В Оше в муниципальную собственность возвращают земельные участки возле стадиона
Сотрудники архитектуры Кеминского района вымогали взятку за документы на участки
В Бишкеке за вымогательство $20 тысяч задержан подполковник милиции угрозыска
В СИЗО города Ош осужденный член ОПГ вымогал у сокамерников деньги и участок
Блогера Батмакан Жолболдуеву отпустили под домашний арест
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан чемпион мира по&nbsp;бильярду Каныбек Сагынбаев В Бишкеке задержан чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев
В&nbsp;Оше задержан полковник в&nbsp;отставке. Разыскивался за&nbsp;продажу наркотиков В Оше задержан полковник в отставке. Разыскивался за продажу наркотиков
Сотрудников ночного клуба &laquo;Промзона&raquo; в&nbsp;Бишкеке подозревают в&nbsp;продаже наркотиков Сотрудников ночного клуба «Промзона» в Бишкеке подозревают в продаже наркотиков
Четырех детей, пропавших в&nbsp;горах Иссык-Куля, нашли Четырех детей, пропавших в горах Иссык-Куля, нашли
Бизнес
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
12 марта, вторник
15:07
В Кыргызстане снизилась заболеваемость туберкулезом. Врачи назвали причины В Кыргызстане снизилась заболеваемость туберкулезом. Вр...
15:03
Штормовое предупреждение. Энергетики усиливают контроль за оборудованием
14:45
Швейцария передала компьютеры группам семейных врачей Кыргызстана
14:21
Лжепограничники вымогали у жителя города Ош 100 тысяч сомов и отобрали авто
14:04
Задержание 11 журналистов. Сапара Акунбекова отпустили под домашний арест