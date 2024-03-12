Лжепограничники вымогали у жителя города Ош 100 тысяч сомов и отобрали авто

В Оше задержана банда преступников, занимавшихся вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники уголовного розыска МВД по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в вымогательстве денег у жителя южной столицы.

«По словам потерпевшего, незнакомцы ночью пришли к нему домой, показали удостоверение сотрудника Погранслужбы. Угрожая, что у него в доме якобы обнаружат наркотики, потребовали 100 тысяч сомов. Забрали у мужчины припаркованный возле дома автомобиль «Мазда-323», пообещав вернуть его после выплаты всей суммы. На следующий день потерпевший передал 100 тысяч сомов вымогателям. Но спустя две недели злоумышленники вновь потребовали такую же сумму», — говорится в сообщении.

Во время получения денег с поличным пойман один из вымогателей. Им оказался А.С., 1999 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято поддельное удостоверение сотрудника Погранслужбы.

Фото пресс-службы МВД

Позже задержаны еще четверо подозреваемых. Все они жители Оша.

Ведется расследование. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.