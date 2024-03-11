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Происшествия

В Чуйской области задержан мужчина, занимавшийся перебросом наркотиков в колонию

Пресечена деятельность наркоторговца, занимающегося распространением наркотиков каннабисной группы в местах лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела года по статье 282 УК КР и в ходе проведения специальных следственных действий в Московском районе Чуйской области остановлена автомашина Toyota Corolla под управлением гражданина С. Ж.Р., 2003 года рождения.

При осмотре автомашины под правым передним сиденьем обнаружено три свертка, обмотанных скотчем зеленного цвета, со специфическим запахом конопли. Согласно судебной химической экспертизе, изъятое вещество является гашишем. Общий вес — 3 килограмма 100 граммов.

Установлено, что подозреваемый на протяжении долгого времени занимался перебросом наркотиков в особо крупном размере на территории исправительных учреждений.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР

С.Ж. в настоящее время водворен в ИВС ОВД Московского района. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288720/
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