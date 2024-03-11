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Происшествия

В Бишкеке задержан 20-летний парень с психотропными веществами

Оперативники СБНОН задержали подозреваемого в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По ее данным, во время мероприятия под наименованием «Притон-Бабочка» на улице Матыева парень своим поведением привлек внимание сотрудника милиции.

«Задержанный Т.Н., 2004 года рождения, добровольно выдал психотропное вещество «Параметилэфедрон», общий вес которого составил 1,5 грамма. Далее парень указал места закладок, где общий вес изъятых наркотических средств составил 45,33 грамма», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД столицы.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288665/
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