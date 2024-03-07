Задержана преступная группа, перебрасывающая наркотики в колонии Чуйской области

Главное управление уголовного розыска МВД и Служба исполнения наказаний провели мероприятия по разоблачению деятельности преступной группы, занимающейся перебросом наркотиков в исправительные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в конце февраля 2024 года стало известно о некой группе наркоторговцев, которые имели контакты с лицами, отбывающими наказание, и намеревались доставить наркотики в места лишения свободы.

Следственным управлением СИН возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

6 марта сотрудниками ГУУР при взаимодействии с СИН при силовой поддержке ОСН проведена совместная операция по задержанию преступной группы.

Задержан гражданин С.Ж., 1993 года рождения, доставивший наркотики из Токтогульского района. По имеющимся данным, он намеревался переправить их в одно из исправительных учреждений в Чуйской области.

В Бишкеке задержан второй участник преступной группы — А.Н., 1994 года рождения.

В ходе следствия получены неопровержимые доказательства причастности задержанных лиц к незаконному сбыту наркотиков. У них изъято пять спрессованных брикетов с гашишем размером со спичечный коробок.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.