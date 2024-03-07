В городе Ош у женщины вымогали 1 миллион сомов. Подозреваемый пойман с поличным

В Оше задержан подозреваемый в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в ОВД Ноокатского района Ошской области обратилась гражданка с просьбой принять меры в связи с фактами вымогательства со стороны малознакомых лиц.

Женщина сообщила, что она с мая прошлого года пытается оформить документы на земельный участок, купленный ранее по расписке. Однако владелец участка и двое его приятелей отобрали у нее имеющиеся документы и справки. При этом они стали вымогать деньги — 1 миллион сомов.

По имеющимся сведениям ранее, несколько лет назад женщина купила земельный участок, расположенный в айыльном аймаке имени А.Мирмахмудова Ноокатского района, но документы еще не были официально оформлены. Все это время она платила налоги на землю.

В 2023-м, когда она хотела зарегистрировать документы на участок в установленном порядке, трое мужчин требовали деньги за оформление. Свои действия они объясняли тем, что родственник женщины якобы должен им деньги.

Когда весной текущего года они снова стали вымогать деньги, женщина обратилась в милицию. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР.

5 марта в южной столице при получении части вымогаемой суммы — 30 тысяч сомов — с поличным пойман житель Оша Х.М., 1977 года рождения.

Отмечается, что подозреваемый отправил свою жену получать деньги, а сам остался в машине. Обоих задержали, но супругу позже отпустили.

Гражданин Х.М. за все это время получил частями от потерпевшей 360 тысяч сомов, каждый раз обещая помочь в оформлении документов.

«В ходе следствия стало известно, что осенью 2023-го владелец продал вышеуказанный земельный участок другим лицам, но и после этого он и его приятели продолжали вымогать у женщины деньги», — сказали в МВД.

Задержанный водворен в ИВС. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию соучастников преступления. Следствие продолжается.