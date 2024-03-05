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В Бишкеке задержали подозреваемых в карманных кражах. Один из них член ОПГ

Задержаны подозреваемые в совершении серии карманных краж, один из которых состоит на оперативном учете как активный член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в УВД Первомайского района столицы с заявлением обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестных. У него в общественном транспорте на улице Лермонтова пытались похитить портмоне с 11 тысячами сомов и документами, удостоверяющими личность, но не довели начатое до конца.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Похищенные деньги

«Возбуждено уголовное дело. По горячим следам установлены и доставлены в следственную службу районного управления подозреваемые Н.А., 1989 года рождения, и Д.А., 1988 года рождения, ранее неоднократно судимые. Один из них активный член ОПГ», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС. Первомайский районный суд столицы в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288312/
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