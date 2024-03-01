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Происшествия

Не успев выйти из тюрьмы, украл дорогой телефон. В Бишкеке задержан барсеточник

В Бишкеке задержан ранее неоднократно судимый гражданин, подозреваемый в краже. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, задержан барсеточник К.А., 1999 года рождения, причастный к краже чужого имущества. В январе 2024 года он украл телефон стоимостью 50 тысяч сомов из салона грузовика «КамАЗ», припаркованного на улице Валиханова в Бишкеке.

Задержанный состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Многократно привлекался к уголовной ответственности. В последний раз из мест лишения свободы освободился в январе текущего года и сразу же принялся за старое дело.

В настоящее время подозреваемый в краже передан в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека. Следствие продолжается, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288093/
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