Член ОПГ обманул жителя Кара-Суйского района на 1,4 миллиона сомов

В Кара-Суйском районе задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в мае с заявлением в милицию обратился житель Кара-Суйского района. Он сообщил, что летом 2022-го некий Куту, обещая земельные участки в Сарайском айыльном округе, получил 1 миллион 440 тысяч сомов. Однако, не предоставив участки и не вернув деньги, скрылся.

Фото пресс-службы МВД

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Сотрудники ГУУР МВД установили личность подозреваемого. Им оказался житель Кара-Суйского района М.К., 1983 года рождения, состоящий на учете МВД как член ОПГ.

30 мая его задержали. Расследование по уголовному делу продолжается.