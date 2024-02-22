В Бишкеке закрыли подпольное казино. Организатор задержан

В рамках возбужденного уголовного дела по факту организации незаконной игорной деятельности выявлена преступная группа, организовавшая незаконное казино в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в республике запрещена организация казино без получения соответствующей лицензии.

«Через Telegram периодически организовывали незаконные игры, для чего снимали в аренду помещения в различных общественных заведениях», — говорится в сообщении.

Задержаны и опрошены 48 человек, в том числе организаторы и участники незаконной игорной деятельности. Водворен в ИВС организатор казино.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.