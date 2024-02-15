Задержан начальник подразделения УВД Ошской области. Вымогал деньги у американца

Задержан начальник подразделения УВД Ошской области за вымогательство денежных средств у гражданина США. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в конце декабря 2023 года гражданин США при содействии двух человек обратился к начальнику отделения отдела уголовного розыска УВД Ошской области с просьбой о принятии мер в отношении кыргызстанки, которая угрожала и шантажировала за якобы ее изнасилование.

«Однако сотрудник милиции вместо пресечения преступного посягательства и принятия установленных законом мер в отношении гражданки вступил с последней в преступный сговор и требовал через нее у гражданина США путем шантажа 2 миллиона сомов», — сообщили в ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный сотрудник милиции

Для установления истины американец был вынужден обратиться в УВД Оша для принятия мер в отношении кыргызстанки, которая в рамках возбужденного уголовного дела была задержана с поличным при получении денежных средств.

«Расследование установило, что для получения денежных средств гражданка была доставлена сотрудником милиции на его личной автомашине. При ее задержании он скрылся с места преступления», — добавили в ГКНБ.

Уголовное дело было передано на расследование в следственное управление ГКНБ КР по Ошу и Ошской области. В результате оперативно-следственных мероприятий 13 февраля начальник отделения УВД Ошской области задержан по подозрению в совершении вымогательства и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.