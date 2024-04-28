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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 апреля облачно. Температура воздуха +13 градусов. День увеличился до 14 часов.

Отключение света, газа, воды

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Памятные даты

Всемирный день охраны труда

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Впервые этот день отмечен в 2003-м.

Люди, которые меняли мир

Родилась доктор медицинских наук Нелли Ахунбаева

Родилась 28 апреля 1937 года во Фрунзе.

Продолжательница дела отца Исы Ахунбаева, она стала доктором медицинских наук, профессором, хирургом.

Нелли Ахунбаева посвятила всю жизнь медицине, она верна этой профессии вот уже более 50 лет.

Имеет многочисленные награды, первый лауреат премии имени академика Исы Ахунбаева.

Под ее руководством выпущены пять кандидатов медицинских наук, опубликовала 200 научных трудов, редактор трех сборников научных работ.

Продолжает преподавать, пишет статьи, готовит монографии, ведет общественную работу.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292738/
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