Подозреваемого в серии краж денег с банковских карт задержали в Бишкеке

Задержан гражданин, находящийся в розыске и подозреваемый в серии краж денег с банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 20 января в УВД Свердловского района с заявлением обратился гражданин М.Р. Он сообщил, что 18 января примерно в 13.40 находился в одном из гипермаркетов города. В момент, когда заявитель хотел обналичить ранее выигранные деньги через терминал, неизвестные подсмотрели его лицевой счет и позже похитили с него в общей сложности 23 тысячи сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Задержан гражданин Д.М., 2003 года рождения. Установлено, что подозреваемый находится в розыске по уголовному делу, возбужденному следственной службой УВД Оша по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Отмечается, что он причастен к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.