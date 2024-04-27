В Баткене задержали контрабандные семена на 2,2 миллиона сомов

Таможня «Баткен» задержала контрабанду семян редиса весом почти 800 килограммов. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, в селе Жаны-Жер Баткенского района остановлена машина Mercedes-Benz Sprinter 313 под управлением гражданина Кыргызстана.

В ходе проверки грузового отсека выявлено 798 килограммов семян редиса в упаковках, произведенных в Голландии, без товаросопроводительных документов.

Среднерыночная стоимость товара — 2 миллиона 253 тысячи 552 сома. Бюджету государства нанесен ущерб в 402 тысячи 259 сомов.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.