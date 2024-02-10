В Балыкчи трое парней избили водителя и забрали его машину. Их задержали

В Балыкчи задержаны трое парней. Их подозревают в автоугоне и хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, задержанным от 19 до 22 лет, это местные жители.

Уточняется, в милицию обратился 29-летний балыкчинец с заявлением о том, что неизвестные избили его и, завладев его машиной, скрылись.

«Для определения тяжести полученных телесных повреждений пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Оперативники Балыкчи по горячим следам задержали подозреваемых и передали в следственную службу», — говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в ИВС ОВД Балыкчи.