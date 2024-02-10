17:26
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Происшествия

В Балыкчи трое парней избили водителя и забрали его машину. Их задержали

В Балыкчи задержаны трое парней. Их подозревают в автоугоне и хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, задержанным от 19 до 22 лет, это местные жители.

Уточняется, в милицию обратился 29-летний балыкчинец с заявлением о том, что неизвестные избили его и, завладев его машиной, скрылись.

«Для определения тяжести полученных телесных повреждений пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Оперативники Балыкчи по горячим следам задержали подозреваемых и передали в следственную службу», — говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в ИВС ОВД Балыкчи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286444/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе арестовали подозреваемого в домашнем насилии и истязании женщины
В Кызыл-Кие избит ученик лицея «Сапат». Задержан учитель
В Кызыл-Кие избит ученик лицея «Сапат». Уволены замдиректора и учитель
Избиение солдат. Задержаны три командира воинской части Минобороны
В Бишкеке подростки угнали машину и продали ее за 40 тысяч сомов
В детском саду били детей и заклеивали рты скотчем. Комментарий Минобразования
На камеру попала дедовщина в одном из лицеев Чуйской области
В МИД прокомментировали избиение кыргызстанки бывшим мужем в Турции
Подозреваемого в избиении адвоката Каната Хасанова водворили в ИВС
Избиение женщины в Ак-Суу. Дело готовят для передачи в суд
Популярные новости
Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО «Кум-Шагыл»
В&nbsp;Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека В Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека
Недвижимость Райымбека Матраимова на&nbsp;3,9 миллиарда сомов передали государству Недвижимость Райымбека Матраимова на 3,9 миллиарда сомов передали государству
Задержан ветеран Вооруженных сил Анвар Сартаев Задержан ветеран Вооруженных сил Анвар Сартаев
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
17:13
В Балыкчи трое парней избили водителя и забрали его машину. Их задержали В Балыкчи трое парней избили водителя и забрали его маш...
16:48
В колонии № 31 скончался заключенный. Тело родственникам выдали спустя 20 дней
16:27
ФОМС: Дети могут проверить остроту зрения бесплатно
15:56
В Ананьево житель обнаружил в саду филина. Выяснилось, что в него стреляли
15:31
Около 2,5 миллиона сомов сэкономили пассажиры при оплате через приложения