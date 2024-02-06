У девушки через WhatsApp вымогали 200 тысяч сомов. Подозреваемого задержали

Задержан подозреваемый в вымогательстве денег путем шантажа. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, IT-специалист вымогал у девушки крупную сумму денег, шантажируя распространением информации, порочащей ее честь и достоинство.

Подозреваемый использовал несколько абонентских номеров, чтобы запутать следы. Деньги прогоняли через несколько счетов, и только потом они попадали ему в руки.

Расследование началось после того, как в органы внутренних дел с заявлением обратилась жительница Бишкека с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который с начала 2024 года через WhatsApp вымогает деньги. Злоумышленник требовал 200 тысяч сомов.

В середине января подозреваемому успели отправить 10 тысяч сомов. Установлено, что деньги прошли через несколько счетов, использовались данные гражданина, потерявшего паспорт в декабре 2023-го. На допросе выяснилось, что указанный гражданин к делу отношения не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР. Задержан житель Нарынской области Т.К., 1995 года рождения.