К смертной казни приговорили в Китае писателя из Австралии

В КНР австралийского писателя китайского происхождения Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг в соцсети X.

По ее словам, австралийские власти шокированы решением Пекина. Министр добавила, что высшую меру наказания заменят на пожизненное заключение, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений.

Яна Хэнцзюня задержали в Китае в 2019 году, когда он, прибыв в страну из США, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками и появляться в соцсетях. Позже стало известно, что власти КНР предъявили ему обвинения в шпионаже.

Ян Хэнцзюнь родился в Китае и работал сотрудником МИД страны. Затем переехал в США, а после в Австралию, гражданином которой стал в 2002 году. Мужчина известен публикациями, в которых выступал за демократические реформы в Китае.