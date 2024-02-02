Авария на ТЭЦ Бишкека произошла на 14-м котле

Предположительно авария произошла на 14-м котлоагрегате ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики Насипбек Керимов.

По его словам, сейчас на территории столичной теплоэлектроцентрали работает специальная комиссия. Она и выяснит точную причину аварии.

«Работа части оборудования ТЭЦ приостановлена. Для создания и поддержания теплофикационного режима по определенным объектам введены ограничения по горячей воде», — рассказал Насипбек Керимов.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.