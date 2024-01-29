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Происшествия

Житель Лейлека украл и продал скутер. Его задержали

В Лейлекском районе Баткенской области по подозрению в краже скутера задержан 32-летний гражданин. Об этом сообщило УВД Баткенской области.

По информации ведомства, житель села Кулунду Лейлекского района обратился с заявлением в милицию о том, что его скутер стоимостью около 50 тысяч сомов украли.

Данное заявление зарегистрировали на основании статьи 205 (кража) УК КР и начато досудебное производство.

В результате оперативного расследования выяснилось, что 32-летний житель села Кулунгу Э.Т. отвез скутер в Кадамджайский район и продал его.

Задержанный Э.Т. водворен в ИВС. Ведется расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285285/
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