09:01
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Происшествия

Подозреваемого в совершении серии краж задержали в Баткенской области

В Кызыл-Кие задержан гражданин, подозреваемый в совершении серии краж. Об этом сообщило УВД Баткенской области.

По его данным, девять граждан, проживающих в селах Разьезд, Сухана, Сулайманабад, Кара-Добо Кадамджайского района, обратились в милицию с заявлением о том, что в их дома проник неизвестный и украл мобильные телефоны и ценные вещи.

Заявления зарегистрировали в ОВД Кадамджайского района и начали досудебное производство по статье 205 (кража) УК КР.

Задержан 21-летний житель села Кулатов Ноокатского района Ошской области — Ж.Э. Ранее он неоднократно судим.

В качестве вещественных доказательств в его караоке-заведении в городе Кызыл-Кие изъяты планшеты, мобильные телефоны и сумки.

Подозреваемый водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287753/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ
Из дома бишкекчанки украли золото и деньги. Задержан подозреваемый
В Бишкеке мужчина проник в дом и отобрал у хозяйки телефон за 22 тысячи сомов
Задержаны квартирные воры, совершавшие кражи в трех областях Кыргызстана
Житель Лейлека украл и продал скутер. Его задержали
В одном из домов в «Асанбае» украли велосипед. Подозреваемый задержан
В городе Ош злоумышленники вскрывали платежные терминалы на автомойках
Популярные новости
В&nbsp;Екатеринбурге продавцы из&nbsp;числа кыргызстанцев устроили забастовку В Екатеринбурге продавцы из числа кыргызстанцев устроили забастовку
В&nbsp;Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
Задержание Камчыбека Жолдошбаева. Экс-депутата отправили в&nbsp;СИЗО Задержание Камчыбека Жолдошбаева. Экс-депутата отправили в СИЗО
В&nbsp;Джалал-Абаде водитель пытался изнасиловать пассажирку В Джалал-Абаде водитель пытался изнасиловать пассажирку
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
08:53
Подозреваемого в совершении серии краж задержали в Баткенской области Подозреваемого в совершении серии краж задержали в Батк...
08:52
Более ста звонков поступило в ГУВД Бишкека о фактах телефонного мошенничества
08:34
В Кыргызстане появится электронная система классификации осужденных
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, вторник
23:42
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
23:02
Розового слона сфотографировали в одном из природных парков в Африке
22:26
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:39
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии