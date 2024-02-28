Подозреваемого в совершении серии краж задержали в Баткенской области

В Кызыл-Кие задержан гражданин, подозреваемый в совершении серии краж. Об этом сообщило УВД Баткенской области.

По его данным, девять граждан, проживающих в селах Разьезд, Сухана, Сулайманабад, Кара-Добо Кадамджайского района, обратились в милицию с заявлением о том, что в их дома проник неизвестный и украл мобильные телефоны и ценные вещи.

Заявления зарегистрировали в ОВД Кадамджайского района и начали досудебное производство по статье 205 (кража) УК КР.

Задержан 21-летний житель села Кулатов Ноокатского района Ошской области — Ж.Э. Ранее он неоднократно судим.

В качестве вещественных доказательств в его караоке-заведении в городе Кызыл-Кие изъяты планшеты, мобильные телефоны и сумки.

Подозреваемый водворен в ИВС. Следствие продолжается.