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Происшествия

Из дома бишкекчанки украли золото и деньги. Задержан подозреваемый

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении квартирных краж. Об этом сообщило УВД Октябрьского района столицы.

По его данным, 18 января с заявлением обратилась гражданка Ж.Н. Она сообщила, что неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру одного из многоэтажных домов в 5-м микрорайоне Бишкека. Злоумышленники украли золотые изделия на 150 тысяч сомов и 3 тысячи сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

Задержан ранее неоднократно судимый за квартирные кражи гражданин А.С., 1984 года рождения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286860/
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