Задержаны квартирные воры, совершавшие кражи в трех областях Кыргызстана

Задержана группа квартирных воров, совершившая ряд серийных краж на территории Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, группа квартирных воров состояла из четырех человек. 30 января текущего года злоумышленники проникли в дом, расположенный в городе Кочкор-Ате Ноокенского района и похитили золотые ювелирные изделия, ноутбук и деньги. Общий ущерб составил 211 тысяч сомов.

Также 28 января квартирные воры обворовали дом в новостройке «Оскон-Ордо» села Лебединовка Аламединского района. Там они похитили золотые ювелирные изделия.

Потерпевшие обратились с заявлением в милицию. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 205 «Кража» УК КР.

Отмечается, что квартирные кражи в Ноокенском и Адамединском районах совершила одна и та же преступная группа. Указанные лица передвигались на автомашине Daewoo Nexia, действовали по отработанной схеме и в основном похищали ювелирные украшения и денежные средства.

Задержаны ранее неоднократно судимые А.Ж. ,1979 года рождения, М.А., 1988 года рождения, М.О., 1992 года рождения, Ю.Ш., 1996 года рождения. Их водворили в ИВС.

Похищенные золотые изделия, деньги, телефоны, другие ценные вещи, которые признаны вещественными доказательствами по делу, были изъяты.

Подозреваемые причастны также к другим подобным преступлениям, совершенных на территории Баткенской, Чуйской и Джалал-Абадской областей. Следствие продолжается.