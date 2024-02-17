В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ

В Бишкеке задержали подозреваемых в совершении серии карманных краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 14 февраля в милицию с заявлением обратилась гражданка К.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые 13 февраля примерно в 21.00 в салоне маршрутного такси на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова похитили из кармана куртки мобильный телефон Redmi 11 стоимостью 22 тысячи сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

Задержаны граждане Б.А., 1992 года рождения, который состоит на учете как активный член ОПГ, и А.А., 2004 года рождения. Оба ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления.

У подозреваемых лиц изъяты семь мобильных телефонов различных моделей, среди которых находился и аппарат потерпевшей.