Местные чиновники Чуйской области подозреваются в незаконной продаже земли

Выявлены факты коррупционных преступлений, в которых замешаны должностные лица органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По его данным, постановлением Аламединского районного совета народных депутатов от 16 мая 1991 года отделу охраны управления внутренних дел Чуйской области под зону отдыха со спортивным городком выделили земельный участок площадью 5,7 гектара. Однако это решение из-за коррупционных проволочек так и осталось на бумаге.

По предварительным данным, бывший исполняющий обязанности главы Лебединовского айыл окмоту и другие должностные лица вступили в сговор и, злоупотребляя полномочиями, большую часть этого земельного участка площадью 4,3 гектара, в том числе пастбище и пруд, продали частным лицам. Установлено, что в ноябре 2006 года земельный участок продали за 95 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР. Следствие продолжается.