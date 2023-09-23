Парень познакомился с девушкой в соцсетях и похитил ее. Суд вынес приговор

Ленинский районный суд признал двух мужчин виновными по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. Об этом указывается в решении суда.

Уточняется, что один из обвиняемых познакомился с девушкой в социальных сетях. Он пригласил ее на свидание, а позже решил похитить, чтобы жениться на ней.

«Девушку похитили, а затем затащил в дом приятель мужчины и стал ее уговаривать выйти замуж. Она не согласилась, и ее отвезли домой. В суде основной обвиняемый частично признал вину. Он рассказал, что познакомился с девушкой, та ему понравилась. На одном из свиданий он решил ее похитить, чтобы жениться. Помогали ему в этом приятели. Потерпевшая рассказала, что в доме родственники обвиняемого пытались надеть на нее платок. Мать подсудимого спросила, останется ли она. Когда девушка не согласилась, ее отвезли домой. Затем, со слов потерпевшей, к ней домой пришел обвиняемый, принес цветы, попросил прощения. Девушка заявила суду, что претензий к обвиняемым не имеет», — указывается в решении суда.

В итоге суд приговорил каждого из двух обвиняемых к трем годам пробационного надзора.