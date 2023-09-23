20:18
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Происшествия
Сюжет: Похищения девушек и ранние браки

Парень познакомился с девушкой в соцсетях и похитил ее. Суд вынес приговор

Ленинский районный суд признал двух мужчин виновными по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. Об этом указывается в решении суда.

Уточняется, что один из обвиняемых познакомился с девушкой в социальных сетях. Он пригласил ее на свидание, а позже решил похитить, чтобы жениться на ней.

«Девушку похитили, а затем затащил в дом приятель мужчины и стал ее уговаривать выйти замуж. Она не согласилась, и ее отвезли домой. В суде основной обвиняемый частично признал вину. Он рассказал, что познакомился с девушкой, та ему понравилась. На одном из свиданий он решил ее похитить, чтобы жениться. Помогали ему в этом приятели. Потерпевшая рассказала, что в доме родственники обвиняемого пытались надеть на нее платок. Мать подсудимого спросила, останется ли она. Когда девушка не согласилась, ее отвезли домой. Затем, со слов потерпевшей, к ней домой пришел обвиняемый, принес цветы, попросил прощения. Девушка заявила суду, что претензий к обвиняемым не имеет», — указывается в решении суда.

В итоге суд приговорил каждого из двух обвиняемых к трем годам пробационного надзора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275767/
просмотров: 2431
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание Матраимовых. Троих братьев заключили под стражу
Ущерб 14 миллионов сомов. На сотрудников Ошского горсуда завели уголовное дело
Истязание Асель Ногойбаевой. Заседание суда проходит в закрытом режиме
Электросамокаты, НПО, отцы и дети. О чем говорили депутаты в 2023 году
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
В Тюпе мужчина убил сельчанина. Он признан невменяемым и отправлен на лечение
Кемпир-абадское дело. Процесс перенесли в связи с неявкой адвокатов
В Бишкеке задержали судью Свердловского райсуда Акылбека Адимова
Кемпир-абадское дело. Процесс отложили из-за отсутствия обвиняемых в зале суда
Домогательства несовершеннолетней. Суд перенесли на 17 октября
Популярные новости
По&nbsp;подозрению в&nbsp;теракте в&nbsp;Турции задержаны граждане Таджикистана и&nbsp;Кыргызстана По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана
Самое мощное землетрясение за&nbsp;25&nbsp;лет произошло на&nbsp;Тайване Самое мощное землетрясение за 25 лет произошло на Тайване
Молодой бишкекчанин угнал в&nbsp;Баткене дорогой внедорожник Молодой бишкекчанин угнал в Баткене дорогой внедорожник
В&nbsp;Бишкеке убили мать троих детей. Подозреваемый задержан В Бишкеке убили мать троих детей. Подозреваемый задержан
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
6 апреля, суббота
20:03
На развитие Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов На развитие Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду...
19:36
В районных подразделениях милиции назначены новые руководители
19:00
Цифра дня. 7,3 миллиона сомов получено за счет вагонов «Люкс» и VIP
18:44
В Екатеринбурге в ходе конфликта со стрельбой пострадал гражданин Кыргызстана
18:30
Электронная запись в школу. Временная прописка не гарантирует зачисление