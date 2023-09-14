Суицид сестры. Брат недоумевает, почему он не признан потерпевшей стороной

Брата 13-летней девочки, погибшей в результате изнасилования, Болота Жаныбек уулу не признали потерпевшим по одному уголовному делу. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, в трех районных судах рассматриваются уголовные дела, возбужденные в отношении насильника, сотрудников УВД Свердловского и Ленинского районов Бишкека.

«В Ленинском райсуде рассматривается дело в отношении сотрудников милиции, подделавших материалы уголовного дела. По этому разбирательству в суде меня не признали потерпевшим, я прохожу как свидетель. Потерпевшей признали другую родственницу, она говорит, что не должна являться стороной по делу, поскольку братом погибшей являюсь я. Заседания уже начались, но мне в суде не объяснили, почему по делу я прохожу только как свидетель. По двум другим делам у меня претензий нет», — сказал Болот Жаныбек уулу.

Напомним, в 2021 году на территории Свердловского района Бишкека пропала несовершеннолетняя. Девочка нашлась спустя несколько дней. Она рассказала, что была изнасилована. По факту в УВД Ленинского было возбуждено уголовное дело, но сотрудники милиции подделали документы, в том числе результаты экспертизы. Позже стало известно, что девочка покончила с собой. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением и подделки документов.