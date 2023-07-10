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Дело Руслана Бекназарова. Городской суд оставил в силе обвинительный приговор

Бишкекский городской суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя акима Свердловского района столицы Руслана Бекназарова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алтынбек Токтосунов.

По его словам, приговор второй инстанции будет обжалован в Верховном суде.

«Мы не согласны с таким решением судебной коллегии», — сказал он.

Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека оправдал Руслана Бекназарова по статье «Содействие террористической деятельности», но осудил по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР. Бывшего чиновника приговорили к одному году пробационного надзора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/270001/
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