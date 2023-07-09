В Бишкеке троллейбус столкнулся с тремя авто: есть пострадавшие

Троллейбус столкнулся вчера с тремя легковыми автомашинами на улице Гагарина в столице, есть пострадавшие. Об этом сообщают очевидцы ДТП.

В Бишкекском троллейбусном управлении прокомментировали дорожный инцидент.

Фото из соцсетей

По их данным, 8 июля примерно в 20.40 водитель, управляя троллейбусом с бортовым номером 1728 (7-й маршрут), двигаясь по улице Гагарина в западном направлении, на пересечении с улицей Термечикова стал участником ДТП.

«С улицы Термечикова на большой скорости выехал легковой автомобиль Toyota Camry и совершил столкновение с троллейбусом. От удара лопнуло переднее правое колесо троллейбуса, которое отбросило на встречную полосу движения. Далее троллейбус столкнулся с легковой машиной Mazda, и еще в нее ударился легковой автомобиль Hyundai Sonata. В результате ДТП пострадали два пассажира троллейбуса», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали специалисты отдела безопасности движения МП БТУ, были вызваны скорая помощь и инспекторы Патрульной службы милиции.

Начато разбирательство.