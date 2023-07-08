Мужчину задержали до возбуждения дела. Адвокат подал жалобу в суд

Бишкекский городской суд признал незаконным и необоснованным задержание мужчины по подозрению в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алтынбаек Токтосунов.

По словам юриста, сотрудники УВД Ленинского района столицы задержали его подзащитного 7 июня, а уголовное дело возбудили 8 июня.

«Уголовное дело на мужчину возбуждено по фактам мошенничества и незаконной миграции. Сотрудники фирмы моего подзащитного преподавали немецкий язык, помогали готовить документы на выезд за рубеж. Нескольким студентам не пришло приглашение из Германии, поскольку у них не было уровня знаний языка B-1. Возбудили уголовное дело. Однако стоит отметить, что иностранное государство оставляет за собой право отправлять приглашение или нет. Моего подзащитного задерживают 7 июня, а возбуждение дела датируется 8 июня. Я обжаловал действия следователей в Бишкекском городском суде, и мужчину выпустили под домашний арест. При этом суд признал незаконным задержание моего клиента», — сказал Алтынбек Токтосунов.