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Происшествия

В Бишкеке микроавтобус столкнулся с Lexus. Пострадали два человека

В Бишкеке микроавтобус столкнулся с автомобилем Lexus. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы 24.kg сообщили, что ДТП произошло сегодня примерно в 11.30 на улице Токомбаева.

«Столкнулись микроавтобус и Lexus. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. В результате аварии пострадали оба водителя. На месте продолжают работать сотрудники Патрульной службы милиции», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269459/
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