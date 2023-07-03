В Бишкеке микроавтобус столкнулся с Lexus. Пострадали два человека

В Бишкеке микроавтобус столкнулся с автомобилем Lexus. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы 24.kg сообщили, что ДТП произошло сегодня примерно в 11.30 на улице Токомбаева.

«Столкнулись микроавтобус и Lexus. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. В результате аварии пострадали оба водителя. На месте продолжают работать сотрудники Патрульной службы милиции», — отметили в ведомстве.