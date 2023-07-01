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Сюжет: Семейное насилие

В Таласе мужчина избил до смерти жену. Верховный суд смягчил приговор

Таласский городской и областной суды приговорили мужчину, обвиняемого в убийстве жены, к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщается в приговоре Верховного суда.

Уточняется, что мужчина приехал домой на своем служебном автомобиле, ворота открыла его супруга Э.Н. После этого, как указывается в решении суда, мужчина стал бить ее и пинать.

«Несмотря на то что женщина упала, он продолжил ее избивать. Через некоторое время Н.Э. встала и зашла в дом. А.Ж. пошел за ней. На почве ревности он избивал супругу до утра на глазах у детей. Спустя несколько часов обвиняемый вызвал скорую помощь, но Н.Э. умерла», — указывается в приговоре суда.

Верховный суд изменил решения предыдущих инстанций. Коллегия засчитала обвиняемому один день содержания в СИЗО за два.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269400/
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