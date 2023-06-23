Туристическая экспедиция к «Титанику»: экипаж батискафа «Титан» погиб

Все члены туристической экспедиции к «Титанику» погибли. В 500 метрах от затонувшего судна обнаружили обломки пропавшего батискафа «Титан». Об этом сообщает BBC.

По его данным, пять человек, которые находились на борту, погибли.

Береговая охрана США сообщила, что подводный аппарат Odysseus обнаружил хвостовой конус батискафа, а также другие части корпуса примерно в 500 метрах от носа «Титаника», находящегося на глубине 3 тысячи 800 метров. Состояние обломков указывает на катастрофическое разрушение, однако его причина неизвестна. Также непонятно, удастся ли найти тела погибших.

Компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», ранее выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа.