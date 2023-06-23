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Происшествия

Туристическая экспедиция к «Титанику»: экипаж батискафа «Титан» погиб

Все члены туристической экспедиции к «Титанику» погибли. В 500 метрах от затонувшего судна обнаружили обломки пропавшего батискафа «Титан». Об этом сообщает BBC.

По его данным, пять человек, которые находились на борту, погибли.

Береговая охрана США сообщила, что подводный аппарат Odysseus обнаружил хвостовой конус батискафа, а также другие части корпуса примерно в 500 метрах от носа «Титаника», находящегося на глубине 3 тысячи 800 метров. Состояние обломков указывает на катастрофическое разрушение, однако его причина неизвестна. Также непонятно, удастся ли найти тела погибших.

Компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», ранее выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа.

Об исчезновении батискафа в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к «Титанику» стало известно 19 июня. Его пассажиры отправились исследовать обломки «Титаника». Спустя 1 час и 45 минут после погружения субмарина перестала выходить на связь. На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268787/
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