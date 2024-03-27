Вызвавшая много споров дверь из фильма 1997 года, в которой хватило места только для Розы (Кейт Уинслет), но не для Джека (Леонардо Ди Каприо), продана на аукционе за $718 тысяч, сообщает Guardian.

«С момента выхода «Титаника» в 1997-м не утихают споры о том, мог ли кусок дерева, удерживающий Розу (Кейт Уинслет) в ледяных водах, в действительности вместить и ее возлюбленного Джека (Леонардо Ди Каприо). Теперь один счастливый теоретик может проверить свою гипотезу, поскольку кусок бальзового дерева продан на аукционе за $718 тысяч 750 (567 тысяч 561 фунт стерлингов)», — сказано в публикации.

На аукционе также были проданы платье Кейт Уинслет из финальных сцен фильма «Титаник» за $125 тысяч, кнут Индианы Джонса за $525 тысяч и топор Джека Николсона из «Сияния» за $125 тысяч.