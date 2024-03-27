23:40
USD 89.51
EUR 97.12
RUB 0.97
Общество

Дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе за $718 тысяч

Вызвавшая много споров дверь из фильма 1997 года, в которой хватило места только для Розы (Кейт Уинслет), но не для Джека (Леонардо Ди Каприо), продана на аукционе за $718 тысяч, сообщает Guardian.

«С момента выхода «Титаника» в 1997-м не утихают споры о том, мог ли кусок дерева, удерживающий Розу (Кейт Уинслет) в ледяных водах, в действительности вместить и ее возлюбленного Джека (Леонардо Ди Каприо). Теперь один счастливый теоретик может проверить свою гипотезу, поскольку кусок бальзового дерева продан на аукционе за $718 тысяч 750 (567 тысяч 561 фунт стерлингов)», — сказано в публикации.

На аукционе также были проданы платье Кейт Уинслет из финальных сцен фильма «Титаник» за $125 тысяч, кнут Индианы Джонса за $525 тысяч и топор Джека Николсона из «Сияния» за $125 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290007/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Туристическая экспедиция к «Титанику»: экипаж батискафа «Титан» погиб
Первая цифровая копия пассажирского лайнера «Титаник» создана в Великобритании
«Титаник II» планируют отправить в первое путешествие в 2022 году
В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Новые тарифы на&nbsp;свет, атака мошенников и&nbsp;перестрелка в&nbsp;Кара-Балте Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте
Опять дожди. В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;выходным похолодает Опять дожди. В Бишкеке к выходным похолодает
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив&nbsp;&mdash; МИД Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД
Бизнес
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
27 марта, среда
23:29
В ЕАЭС изменили сроки вступления в силу поправок по таможенной декларации В ЕАЭС изменили сроки вступления в силу поправок по там...
23:11
Дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе за $718 тысяч
22:49
Акылбек Жапаров принял делегацию Всемирного банка. Что обсуждали
22:25
Ozon запустил продажу товаров из Кыргызстана в Казахстане
22:00
Чудаки парковки. Нарушители выбирают для стоянки газоны и тротуары