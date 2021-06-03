Исчезновение Орхана Инанды. Митингующих поддержали депутаты парламента

Депутаты Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов и Нурбек Тотонов поддержали сторонников Орхана Инанды, которые митингуют в Бишкеке у Дома правительства.

«Орхан Инанды 28 лет поднимает уровень образования в Кыргызстане. То, что мы не можем уже третий день найти пропавшего, роняет наш имидж на международной арене. Обращаемся к правоохранительным органам и просим привести его к семье в целости и сохранности. Мы в парламенте также подняли этот вопрос», — сказал Шайлообек Атазов.

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По мнению депутатов, руководители правоохранительных органов должны отчитаться перед Жогорку Кенешем по ситуации и проделанной работе.

«В «Сапате» учатся мои дети. Всем известно, какое хорошее воспитание дает лицей. Мы не можем назвать наших детей террористами. Оттуда выпускаются самые воспитанные и образованные ребята. Пропал в первую очередь гражданин Кыргызстана. Государство должно взять данный вопрос под контроль», — отметил Нурбек Тотонов.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхан Инанды не будет найден.