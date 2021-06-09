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Происшествия

За неделю поисков Орхана Инанды милиция раскрыла 164 преступления

За неделю поисков Орхана Инанды милиция раскрыла 164 преступления. Найти самого исчезнувшего пока не удалось. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«С 1 по 7 июня раскрыто 164 преступления и проступка, из них: 57 краж, 45 мошенничеств, семь хулиганств, один грабеж, один разбой и прочее. Отрабатывается круг связей, проводятся беседы с гражданами, которым могут быть известны обстоятельства исчезновения Орхана Инанды», — говорится в сообщении.

В Бишкеке милиционерами проверено более 10 тысяч объектов, среди которых жилые дома и частные заведения.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. С тех пор о нем ничего не известно.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196953/
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