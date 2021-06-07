В Бишкеке снова митингуют. Около 200 человек вышли в поддержку Орхана Инанды

В Бишкеке возле Дома правительства вновь собрались сторонники исчезнувшего президента международного образовательного учреждения «Сапат».

Около 200 человек с плакатами и транспарантами требуют у властей представить им информацию о поисках кыргызстанца. Митингующие также просят президента Садыра Жапарова держать вопрос под личным контролем.

Участники акции протеста сообщили, что с сегодняшнего дня спикеров на митингах не будет. Собрания будут проходить в бесшумном режиме.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Восьмые сутки о нем ничего не известно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее уже обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».