В Бишкеке снова митингуют. Около 200 человек вышли в поддержку Орхана Инанды

В Бишкеке возле Дома правительства вновь собрались сторонники исчезнувшего президента международного образовательного учреждения «Сапат».
Около 200 человек с плакатами и транспарантами требуют у властей представить им информацию о поисках кыргызстанца. Митингующие также просят президента Садыра Жапарова держать вопрос под личным контролем.
Участники акции протеста сообщили, что с сегодняшнего дня спикеров на митингах не будет. Собрания будут проходить в бесшумном режиме.
Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Восьмые сутки о нем ничего не известно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.
Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее уже обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.
В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.
По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.