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Происшествия

По запросу Интерпола МВД КР задержаны двое граждан, скрывавшиеся за границей

В Испании и России задержали двух мужчин, находящихся в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, Интерпол Испании задержал в аэропорту Мадрида гражданина И.А., 1988 года рождения, разыскиваемого управлением внутренних дел Свердловского района Бишкека с 2022-го за мошенничество в особо крупном размере ($140 тысяч).

Отмечается, что он обещал предпринимателям привезти товары для дальнейшей реализации за рубежом, взял деньги, после чего скрылся.

«По имеющимся данным, он находился в Турции и намеревался скрыться в странах, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Мужчина забронировал авиабилет по направлению Турция — международный аэропорт Мексики «Бенито Хуарес», далее планировал уехать в США. Его задержали при пересадке в аэропорту Мадрида», — рассказали в ведомстве.

Второго разыскиваемого 1988 года рождения задержали в аэропорту Новосибирска в результате мероприятий, проведенных совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД России. Работая в одном из банков Бишкека, он завладел крупной суммой денежных средств (900 тысяч сомов) у клиента, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время компетентными органами Кыргызстана прорабатывается вопрос экстрадиции задержанных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268755/
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