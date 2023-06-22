Лекарства на 4,4 миллиона сомов хотели контрабандой вывезти из Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержана автомашина «Дэу-Нексия», в которой на заднем сиденье обнаружен контрабандный груз — восемь коробок медикаментов, которые хотели вывезти в Узбекистан.

«Кроме того, вдоль линии госграницы, откуда направлялся автотранспорт, дополнительно обнаружены 127 коробок медикаментов. При этом вторая машина, выгрузив лекарства, скрылась в неизвестном направлении», — сказали в ГКНБ.

Примерная рыночная стоимость задержанного контрабандного товара — 4 миллиона 406 тысяч 380 сомов. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.