На Иссык-Куле мальчик едва не утонул в бассейне. Он в тяжелом состоянии

В пансионате на Иссык-Куле мальчик едва не утонул в бассейне. Информацию об этом написали пользователи страницы black_list.kg в Instagram.

Уточняется, что ЧП произошло в Чолпон-Ате в пансионате «Ак-Бермет».

«Мальчик лет 8-9 упал в холодный глубокий бассейн, вытащили его через минут пять, он уже не дышал. Ребенка откачали, но он был уже синий», — указано в публикации.

Позже на странице black_list.kg появилось видео происшествия. На кадрах видно, как мальчика столкнула в воду другая девочка. Она сначала протянула ему руку, а после убежала. При этом видно, что в бассейн заходят взрослые женщины, но они не оказывают тонувшему никакой помощи.

Родственники пострадавшего сообщили 24.kg, что ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Из воды его спас посторонний мужчина, который проходил мимо.

«ЧП произошло накануне вечером. Девочка подходила к своей маме и сказала о произошедшем, но женщина ей ответила: «ни в коем случае не ходи туда». Ребенок находился под водой около пяти минут», — сообщили родственники пострадавшего.

Где в этот момент находились родители мальчика, родственники не знают.

В администрации отеля 24.kg сообщили, что родители мальчика отдыхали в пансионате. На момент произошедшего мама ребенка отошла.

«Инцидент произошел вчера около 18.00. Мама мальчика пришла к бассейну с ребенком, а потом отлучилась на время. На момент происшествия рядом ее не было», — проинформировали в администрации.