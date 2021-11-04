В Кара-Балте трое мужчин до смерти избили своего знакомого

В Жайылском районе задержаны трое мужчин, их подозревают в жестоком избиении до смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 12 октября в милицию поступило сообщение о том, что в реанимацию территориальной больницы Жайылского района доставлен с телесными повреждениями 24-летний житель Кара-Балты Ж.М.

«Через шесть дней потерпевший от полученных травм, не приходя в сознание, в коматозном состоянии скончался в больнице. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. По предварительным данным, Ж.М. был избит своими знакомыми. По подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний А.И., 31-летний Т.В. и 52-летний А.Ш.», — сообщили в ГУВД.

Расследование продолжается.