Расследование дела Василия Дашкова завершается. Адвокат рассказала подробности

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего директора ГП «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова завершается. Об этом 24.kg сообщила адвокат сына главного обвиняемого Даниила Дашкова Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, следователи должны были провести очную ставку обвиняемых Гурезали Мирзомудинова и Анвара Азмаджанова с бизнесменом Каныбеком Туманбаевым, но этого сделано не было.

«Также следователи еще не провели очную ставку с братом Каныбека Туманбаева Батырбеком Джантаевым. Гурезали Мирзомудинов и Анвар Азмаджанов заключили договор о поставке различных товаров на ГП «Кыргыз темир жолу». Их попросил это сделать Василий Дашков. Мои подзащитные подписали документы не глядя, потому что хорошо знали Василия Дашкова. Последний перечислял на расчетные счета Мирзомудинова и Азмаджанова деньги. Мои подзащитные их снимали и наличкой отдавали Каныбеку Туманбаеву», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Она отметила, что всем троим подозреваемым в мошенничестве — Даниилу Дашкову, Гурезали Мирзомудинову и Анвару Азмаджанову — не дают свидания с близкими родственниками. Руководитель следственной группы указал, что необходимости в предоставлении свиданий нет.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции. Сначала экс-главу «Кыргыз темир жолу» отпустили под домашний арест. При этом суд поставил условие: выплатить ущерб. Так как Василий Дашков не перечислил деньги, его вновь задержали. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты поставки товарно-материальных ценностей он незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов. Вместе с Василием Дашковым задержан его сын Даниил, а также руководители ОсОО «Атом Групп» Анвар Азмаджанов и ОсОО «Генезис Плюс» Гурезали Мирзомудинов.