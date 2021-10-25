Депутата Александровского айыльного кенеша подозревают в мошенничестве

В Бишкеке задержан депутат Александровского айыльного кенеша Мухаммед Магеза. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Мухаммеда Магезу задержали по факту мошенничества.

В УВД Ленинского района Бишкека подтвердили эту информацию. В милиции рассказали, что с заявлением обратился гражданин Г.С. Он просил принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Мухаммед. Последний в октябре 2019 года, войдя к нему в доверие, взял на продажу 455 тонн репчатого лука.

«Стоимость товара составляет $35 тысяч. В заявлении потерпевший указал, что мужчина, не выполнив своих обещаний, скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Задержан подозреваемый 36-летний Мухаммед Магеза. Ленинским районным судом столицы в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком два месяца. В милицию поступило еще два заявления с просьбой привлечь задержанного Мухаммеда Магезу к ответственности за совершение аналогичных действий. Общий ущерб устанавливается. Проверяется возможная причастность подозреваемого по другим фактам подобных преступлений», — рассказали в УВД.