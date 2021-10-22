17:26
USD 84.80
EUR 98.72
RUB 1.19
Происшествия

Угрожали пистолетом охраннику школы. В Чуйской области задержали хулиганов

В Панфиловском районе задержали двух подозреваемых в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, накануне в милицию обратился охранник одной из школ района. Он рассказал, что примерно в 10.30 двое неизвестных парней пытались пройти в здание учебного заведения без масок. Мужчина попросил их соблюдать нормы, но парни стали вести себя агрессивно, один из них достал пистолет и пригрозил охраннику. После они скрылись.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Правоохранители задержали 20-летнего и 18-летнего подозреваемых. У них изъяли газо-пневматический пистолет с 15 пулями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211324/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Чуй летом нашли тело мужчины: просят опознать. Осторожно, фото!
В Токмаке женщина уснула во время кормления грудничка, ребенок задохнулся
Вооруженное нападение на семью в Кара-Балте. Милиция сообщила подробности
Дебош в гостинице в Таласе. Подозреваемый в хулиганстве задержан
В Кара-Балте произошло вооруженное нападение на семью с новорожденным ребенком
В Москве кыргызстанца ранили из пистолета
В Чуйской области задержали двоих скотокрадов
В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозреваемого водворили в СИЗО
В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозреваемый задержан
В Чуйской области раскрыли автоугон, совершенный полтора месяца назад
Популярные новости
Задержание Эркина Салымбекова. В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности уголовного дела Задержание Эркина Салымбекова. В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела
Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ
В&nbsp;Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины В Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины
В&nbsp;Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев В Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
22 октября, пятница
17:18
В Бишкеке пройдет детский фестиваль спорта В Бишкеке пройдет детский фестиваль спорта
17:16
В Ошском областном роддоме умерла 25-летняя женщина
17:07
Кыргызстан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана
17:02
Реакция есть. Павильон Кыргызстана на выставке EXPO в Дубае улучшат
16:55
Угрожали пистолетом охраннику школы. В Чуйской области задержали хулиганов