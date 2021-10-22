Угрожали пистолетом охраннику школы. В Чуйской области задержали хулиганов

В Панфиловском районе задержали двух подозреваемых в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, накануне в милицию обратился охранник одной из школ района. Он рассказал, что примерно в 10.30 двое неизвестных парней пытались пройти в здание учебного заведения без масок. Мужчина попросил их соблюдать нормы, но парни стали вести себя агрессивно, один из них достал пистолет и пригрозил охраннику. После они скрылись.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Правоохранители задержали 20-летнего и 18-летнего подозреваемых. У них изъяли газо-пневматический пистолет с 15 пулями.