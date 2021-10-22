В СБНОН отчитались о крупных совместных операциях с Россией и Казахстаном

С начала года сотрудники СБНОН МВД Кыргызстана провели ряд крупных спецопераций с коллегами из России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Совместно с правоохранительными органами России и Республики Казахстан проведены масштабные спецоперации, в результате которых на территории Российской Федерации было изъято 46 килограммов 476 граммов гашиша и на территории Казахстана 7 килограммов 700 граммов опия и 1 килограмм 100 граммов гашиша», — говорится в сообщении.

Была пресечена деятельность межнациональных наркогруппировок, состоящих из граждан Кыргызстана, Таджикистана и России.

Отмечается, что, помимо активной деятельности по противодействию распространению наркотиков, в СБНОН особое внимание уделяется международному сотрудничеству.