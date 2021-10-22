12:51
USD 84.80
EUR 98.72
RUB 1.19
Происшествия

Почти 2,5 тонны наркотиков с начала года изъяли сотрудники СБНОН МВД

Сотрудники СБНОН с начала года изъяли почти 2,5 тонны наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что в службе накануне состоялось оперативное совещание по итогам ее деятельности.

«За девять месяцев в Едином реестре преступлений и проступков сотрудниками службы зарегистрировано 388 наркопреступлений и 28 проступков, это 39,9 процента от зарегистрированных всеми ОВД фактов. Оперативными подразделениями из незаконного оборота изъято 2 тонны 402 килограмма 709 граммов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что составляет 76,9 процента от всех изъятых ОВД наркотиков», — говорится в сообщении.

В то же время на подведении итогов руководством отмечены недостатки в деятельности отдельных структурных подразделений, слабая работа. Некоторые начальники управлений и отделов получили взыскания.

Отдельно были обозначены требования по соблюдению законности и служебной дисциплины среди личного состава.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211254/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше задержана наркогруппировка, занимавшаяся поставками афганского чарса
Наркогруппировка спрятала 10 килограммов метамфетамина в муляжах яблок
В одном из магазинов Бишкека нашли 3 килограмма гашиша
Воспитанники детдомов становятся наркокурьерами, не зная об этом. Где МВД?
61-летний житель села Восток вырастил у себя в огороде 280 кустов конопли
Соцсети заполонила реклама наркотиков. Куда смотрят правоохранительные органы?
У жителя Баткенской области в машине нашли 3 килограмма гашиша
Задержание пограничников с наркотиками. Один из них — фигурант нескольких дел
На Иссык-Куле с наркотиками задержаны два пограничника
У жителя Аламединского района изъяли 3 килограмма опиума. Его задержали
Популярные новости
Задержание Эркина Салымбекова. В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности уголовного дела Задержание Эркина Салымбекова. В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела
Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ
В&nbsp;Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины В Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины
В&nbsp;Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и&nbsp;оружие В Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и оружие
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
22 октября, пятница
12:45
Госбольницы — не частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей Госбольницы — не частные клиники! Глава Минздрава начин...
12:42
Почти 2,5 тонны наркотиков с начала года изъяли сотрудники СБНОН МВД
12:40
Применяли пытки. В Генпрокуратуре рассказали подробности задержания милиционеров
12:24
В Великобритании издана книга о Курманджан датке на английском языке
12:11
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 октября