Почти 2,5 тонны наркотиков с начала года изъяли сотрудники СБНОН МВД

Сотрудники СБНОН с начала года изъяли почти 2,5 тонны наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что в службе накануне состоялось оперативное совещание по итогам ее деятельности.

«За девять месяцев в Едином реестре преступлений и проступков сотрудниками службы зарегистрировано 388 наркопреступлений и 28 проступков, это 39,9 процента от зарегистрированных всеми ОВД фактов. Оперативными подразделениями из незаконного оборота изъято 2 тонны 402 килограмма 709 граммов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что составляет 76,9 процента от всех изъятых ОВД наркотиков», — говорится в сообщении.

В то же время на подведении итогов руководством отмечены недостатки в деятельности отдельных структурных подразделений, слабая работа. Некоторые начальники управлений и отделов получили взыскания.

Отдельно были обозначены требования по соблюдению законности и служебной дисциплины среди личного состава.