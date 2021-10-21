Милиция просит помощи в опознании найденного в БЧК утопленника. Осторожно, фото!

В Бишкеке 16 октября в БЧК рядом с улицей Кантемировская был обнаружен труп мужчины 50-55 лет азиатской внешности. Следственная служба УВД Свердловского района просит граждан помочь в опознании тела. Об этом сообщает пресс-служба районного управления.

«Приметы: рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, лицо круглое. Был одет в футболку зеленого цвета с черными полосками фирмы BAHODIR размером XXXL-54, кофту с замочком черного цвета. Особые приметы: на левой части верхней челюсти шрам размером 6 сантиметров . Отсутствует указательный палец на левой руке», — говорится в сообщении.

на правом предплечье татуировка, похожая на факел;

на нижней стороне между локтем и запястьем в виде розы;

на левой руке на запястье с нижней стороны с надписью «Зло»;

на левой руке на запястье в виде браслета;

на большом пальце левой руки с верхней стороны с надписью «195?»;

на среднем пальце левой руки в виде креста;

на правом колене в виде звезды;

на правой стопе ноги надпись «Мы устали»;

на левой стопе ноги надпись «Ждем такси».

Отмечается, что у умершего было множество татуировок:

В милиции просят оказать содействие по установлению личности мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0702498888, 0557119410, 0776171515.