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Происшествия

Милиция просит помощи в опознании найденного в БЧК утопленника. Осторожно, фото!

В Бишкеке 16 октября в БЧК рядом с улицей Кантемировская был обнаружен труп мужчины 50-55 лет азиатской внешности. Следственная служба УВД Свердловского района просит граждан помочь в опознании тела. Об этом сообщает пресс-служба районного управления.

«Приметы: рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, лицо круглое. Был одет в футболку зеленого цвета с черными полосками фирмы BAHODIR размером XXXL-54, кофту с замочком черного цвета. Особые приметы: на левой части верхней челюсти шрам размером 6 сантиметров. Отсутствует указательный палец на левой руке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у умершего было множество татуировок:

  • на правом предплечье татуировка, похожая на факел;
  • на нижней стороне между локтем и запястьем в виде розы;
  • на левой руке на запястье с нижней стороны с надписью «Зло»;
  • на левой руке на запястье в виде браслета;
  • на большом пальце левой руки с верхней стороны с надписью «195?»;
  • на среднем пальце левой руки в виде креста;
  • на правом колене в виде звезды;
  • на правой стопе ноги надпись «Мы устали»;
  • на левой стопе ноги надпись «Ждем такси».

В милиции просят оказать содействие по установлению личности мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0702498888, 0557119410, 0776171515.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211188/
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