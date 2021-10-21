Милиция просит помощи в опознании найденного в БЧК утопленника. Осторожно, фото!

В Бишкеке 16 октября в БЧК рядом с улицей Кантемировская был обнаружен труп мужчины 50-55 лет азиатской внешности. Следственная служба УВД Свердловского района просит граждан помочь в опознании тела. Об этом сообщает пресс-служба районного управления.
«Приметы: рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, лицо круглое. Был одет в футболку зеленого цвета с черными полосками фирмы BAHODIR размером XXXL-54, кофту с замочком черного цвета. Особые приметы: на левой части верхней челюсти шрам размером
- на правом предплечье татуировка, похожая на факел;
- на нижней стороне между локтем и запястьем в виде розы;
- на левой руке на запястье с нижней стороны с надписью «Зло»;
- на левой руке на запястье в виде браслета;
- на большом пальце левой руки с верхней стороны с надписью «195?»;
- на среднем пальце левой руки в виде креста;
- на правом колене в виде звезды;
- на правой стопе ноги надпись «Мы устали»;
- на левой стопе ноги надпись «Ждем такси».
В милиции просят оказать содействие по установлению личности мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0702498888, 0557119410, 0776171515.