В городе Ош несколько парней похитили девушку. Подозреваемых задержали

В Оше несколько парней похитили девушку, подозреваемых задержали. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Ошской области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне примерно в 18.20. В милицию поступило сообщение о том, что на троллейбусной остановке по улице Исанова 19-летнюю жительницу города насильно усадили в автомобиль и уехали.

Правоохранители остановили подозрительную машину в селе Кыргыз-Чек Кара-Суйского района. Из салона были слышны крики о помощи. Однако водитель попытался скрыться от сотрудников милиции, но его успели догнать. Девушка в автомашине рассказала, что ее похитили.

25-летнего и 26-летнего подозреваемых задержали. Следствие продолжается.