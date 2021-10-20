В городе Ош повесилась женщина. В УВД сообщили подробности

Тело повешенной жительницы Оша нашли в МТУ «Туран». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, сообщение о происшествии поступило в милицию накануне примерно в 15.30. Погибшей оказалась 30-летняя А.Н. Женщина повесилась в прихожей дома, в котором живет ее мать. У погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 137 «Склонение к самоубийству» УК КР.

Причины, по которым женщина пошла на самоубийство, выясняют.