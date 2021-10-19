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Происшествия

Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 542 тысячи сомов

Только за два дня в Бишкеке на 542 тысячи 500 сомов оштрафовали пьяных водителей. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По его данным, всего задержали 31 человека, находившегося на рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В последнее время участились ДТП со смертельным исходом, многие граждане получили различные травмы. Причинами стали нарушения водителями Правил дорожного движения.

Сотрудники УПСМ провели усиленные рейды и зарегистрировали 1 тысячу 665 нарушений ПДД. Правоохранители призывают всех водителей строго их соблюдать.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210796/
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