В Баткене задержана партия контрабандного угля и телевизоров

В Баткенской области пограничники пресекли попытки провоза контрабандного груза. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

«16 октября в Лейлекском районе наряд задержал автомашину Hyundai-Porter, в которой находились трое граждан Кыргызстана. Они пытались нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан 3 тонны угля. 17 октября в местности Кобра Кадамджайского района наряд задержал машину Hyundai-Porter под управлением кыргызстанца. При досмотре автомобиля найдены 12 телевизоров SMART TV Q 20F . Водитель пытался ввезти их в Узбекистан», — говорится в сообщении.

В обоих случаях после оформления документов задержанные и контрабанда переданы сотрудникам правоохранительных органов.